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Маск заявил об унижении США из-за отправки ВСУ кассетных снарядов

США унижают сами себя, отправляя на Украину кассетные боеприпасы в надежде изменить ход конфликта. Это показывает их отчаяние. Такое мнение выразил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на свой странице в Twitter, передает РИА Новости.

Маск заявил об унижении США из-за отправки ВСУ кассетных снарядов
© ТАСС

«У нас закончились нормальные боеприпасы для отправки Украине, так что теперь посылаем им кассетные бомбы в отчаянии, унижая самих себя без изменения исхода», — написал он.

Маск также поблагодарил американских конгрессменов, которые проголосовали за поправку о запрете США поставлять Киеву кассетные боеприпасы, хотя в итоге она и была отвергнута. Он считает, что своим поступком они попытались «остановить обесценивание Америки».

Экс-президент США Дональд Трамп также раскритиковал решение нынешнего лидера страны Джо Байдена отправить Киеву кассетные боеприпасы. Он указал, что это ведет к еще большему затягиванию военных действий и увеличению риска начала «третьей мировой войны».

Трамп подчеркнул, что неразорвавшиеся кассетные снаряды будут калечить и убивать жителей Украины в течение нескольких десятилетий. Он добавил, что аргумент Вашингтона о решении отправить этот тип вооружений из-за нехватки у США других боеприпасов лишь подтверждает необходимость срочного дипломатического урегулирования этого конфликта.

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