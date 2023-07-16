Маск заявил об унижении США из-за отправки ВСУ кассетных снарядов

США унижают сами себя, отправляя на Украину кассетные боеприпасы в надежде изменить ход конфликта. Это показывает их отчаяние. Такое мнение выразил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на свой странице в Twitter, передает РИА Новости.

«У нас закончились нормальные боеприпасы для отправки Украине, так что теперь посылаем им кассетные бомбы в отчаянии, унижая самих себя без изменения исхода», — написал он.

Маск также поблагодарил американских конгрессменов, которые проголосовали за поправку о запрете США поставлять Киеву кассетные боеприпасы, хотя в итоге она и была отвергнута. Он считает, что своим поступком они попытались «остановить обесценивание Америки».

Экс-президент США Дональд Трамп также раскритиковал решение нынешнего лидера страны Джо Байдена отправить Киеву кассетные боеприпасы. Он указал, что это ведет к еще большему затягиванию военных действий и увеличению риска начала «третьей мировой войны».