Пакистан раскритиковал власти Швеции за разрешение сжечь Тору и Библию
Пакистан осудил власти Швеции за допущение публичного осквернения Библии и Торы в Стокгольме после инцидента с сожжением Корана. Об этом пишет издание Geo, передает РИА Новости.
Ранее правоохранительные органы Швеции выдали мужчине разрешение на акцию с публичным сожжением Торы и Библии у посольства Израиля. Мужчина указал, что эта акция — ответ на сожжение Корана в столице Швеции. Затем газета Folkbladet сообщила, что активист решил не сжигать книги, вместо этого он заявил о недопустимости подобных действий.
Министерство иностранных дел Пакистана осудила действия полиции, которая разрешила мужчине сжечь священные писания.
«Оскорбительные акты религиозной ненависти не могут быть оправданы под видом свободы слова и мнений», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с сожжением Корана. Этот инцидент вызвал бурную реакцию общественности во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи человека, совершившего это, для проведения суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан и многие другие. Россия также не одобрила действия активиста.