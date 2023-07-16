Пакистан раскритиковал власти Швеции за разрешение сжечь Тору и Библию

Пакистан осудил власти Швеции за допущение публичного осквернения Библии и Торы в Стокгольме после инцидента с сожжением Корана. Об этом пишет издание Geo, передает РИА Новости.

Ранее правоохранительные органы Швеции выдали мужчине разрешение на акцию с публичным сожжением Торы и Библии у посольства Израиля. Мужчина указал, что эта акция — ответ на сожжение Корана в столице Швеции. Затем газета Folkbladet сообщила, что активист решил не сжигать книги, вместо этого он заявил о недопустимости подобных действий.

Министерство иностранных дел Пакистана осудила действия полиции, которая разрешила мужчине сжечь священные писания.

«Оскорбительные акты религиозной ненависти не могут быть оправданы под видом свободы слова и мнений», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.