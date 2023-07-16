Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправился в турне по Ближнему Востоку - он планирует посетить три страны: Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, сообщает РИА Новости.

Визиты Кисиды намечены сразу по завершению европейского турне - при этом все три страны являются важными партнерами Японии в вопросах торговли энергоресурсами. В Саудовской Аравии Кисида встретится с премьер-министром и наследным принцем королевства, Мухаммедом бен Салманом, а также с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом аль-Будайве.

Предполагается, что Кисида предложит Эр-Рияду альтернативу сотрудничества с В Арабских Эмиратах Кисида встретится с президентом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном и обсудит поставки нефти - из ОАЭ в Японию поступает до 40% нефти. В Катаре намечена встреча с руководством страны - Кисида объявил о планах поднять отношения с эмиратом до уровня стратегического партнерства. Катар поставляет Японии большую часть природного газа. Турне рассчитано на три дня, то есть в каждой стране японский премьер проведет по одному дню.