Маск посоветовал человечеству довериться его ИИ

Глава SpaceX и основатель xAI Илон Маск заявил, что человечеству можно доверять его новой компании по разработкам в области искусственного интеллекта. Об этом он рассказал во время эфира в сервисе Twitter Spaces.

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«В отличие от уже существующих конкурентов, моя компания только начинает свою деятельность, пока это действительно только зачаточные действия [в развитии xAI]», — пояснил миллиардер.

Маск уточнил, что целью компании является «создание хорошего ИИ, который бы испытывал максимальное любопытство и стремился к истине».

По словам бизнесмена, сейчас его компания с ИИ-разработками столкнется с серьезной конкуренцией с такими игроками, как OpenAI и Google.

«Только в отличие от этих компаний, цель xAI — в создании полезного ИИ, который будет сообщать то, во что действительно верит», — добавил Маск.

Он заметил, что конкуренция сделает ИИ от разных компаний в целом более честными.

Предприниматель обвинил OpenAI и Google в частичной модерации своих чат-ботов на основе ИИ. Маск уверен, что существует значительная опасность в обучении ИИ быть политкорректным и говорить не то, что он на самом деле считает правдой.