В Баку разочаровались позицией Москвы по мирному договору с Арменией

Призыв России к Армении и Азербайджану не привлекать к попыткам мирного урегулирования третьи страны вызвал разочарование и непонимание в Баку. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана, пишет News.ru.

Дипломаты подчеркнули, что подобные заявления противоречат Декларации о взаимном сотрудничестве между двумя странами, а также речами президента Владимира Путина в поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, в том числе Карабахского региона.

«Недопустимо, чтобы МИД Российской Федерации интерпретировал и обусловливал территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте того факта, что премьер-министр Армении <...> признает Карабах частью Азербайджана», — говорится в сообщении.