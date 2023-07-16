Глава Минобороны Британии захотел работать в баре

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пожелал работать в баре после ухода из политики. Об этом он сообщил в интервью газете The Times.

По его словам, он хотел бы вернуться к нормальной жизни после ухода с поста осенью этого года в ходе планирующихся перестановок в британском правительстве.

«Я весьма счастлив пойти и работать в баре», — заявил глава МИД королевства.

Помимо этого Уоллес хотел бы заниматься гонками «Формулы-1» или скачками.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в случае ухода из политики допустил для себя карьеру писателя. Он объяснил, что вся его жизнь связана с литературой. Однако в настоящее время свободного времени ему хватает только на чтение и общение с семьей.