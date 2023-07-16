В Сумах прозвучали взрывы
Звуки взрывов были слышны в Сумах. Об этом в субботу, 15 июля, сообщило украинское издание «Суспильне».
— В Сумах были слышны звуки взрывов, сообщили наши корреспонденты, — сказано в сообщении.
Воздушная тревога в Сумской области объявлена не была, передает РИА Новости.
11 июля на территории Киевской области Украины объявлена воздушная тревога. Кроме того, сообщается о взрывах, которые прогремели в Одессе.
В ночь на 6 июля во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак призвал граждан не игнорировать предупреждение и не снимать работу средств ПВО.