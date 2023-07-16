В Сумах прозвучали взрывы

Звуки взрывов были слышны в Сумах. Об этом в субботу, 15 июля, сообщило украинское издание «Суспильне».

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— В Сумах были слышны звуки взрывов, сообщили наши корреспонденты, — сказано в сообщении.

Воздушная тревога в Сумской области объявлена не была, передает РИА Новости.

11 июля на территории Киевской области Украины объявлена воздушная тревога. Кроме того, сообщается о взрывах, которые прогремели в Одессе.