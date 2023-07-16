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В Сумах прозвучали взрывы

Звуки взрывов были слышны в Сумах. Об этом в субботу, 15 июля, сообщило украинское издание «Суспильне».

В Сумах прозвучали взрывы
© shutterstock

— В Сумах были слышны звуки взрывов, сообщили наши корреспонденты, — сказано в сообщении.

Воздушная тревога в Сумской области объявлена не была, передает РИА Новости.

11 июля на территории Киевской области Украины объявлена воздушная тревога. Кроме того, сообщается о взрывах, которые прогремели в Одессе.

В ночь на 6 июля во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак призвал граждан не игнорировать предупреждение и не снимать работу средств ПВО.

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