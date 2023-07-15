Киев назвал себя выкинутым в помойку из-за сокращения поддержки Западом
США сокращают финансовую поддержку Украины, а скоро к ним присоединятся и европейские страны, Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
Он подчеркнул, что решение американских властей предоставить Киеву 300 миллионов долларов вместо 500 миллионов является колоссальным ударом для украинского народа.
«Украину просто выбрасывают на помойку и говорят: "Ребята, давайте, умирайте, воюйте за нас, а мы будем развлекаться"», — возмутился Соскин.
В связи с уменьшением помощи, по его словам, Украина в скором времени превратится в общее кладбище имени президента страны Владимира Зеленского. Экс-советник Кучмы также упрекнул администрацию украинского лидера в том, что она сделала страну должником.
Ранее палата представителей конгресса США отклонила предложенные в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) поправки о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине.