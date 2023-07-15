Американский правозащитник Барака: Зеленский не послушал совета Путина и уничтожил Украину
Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, не последовав совету российского лидера Владимира Путина выполнить Минские соглашения. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
"Соединенные Штаты воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений и начать войну. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают", - написал он в социальной сети.
"Какой цинизм", - добавил Барака.
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По словам Захаровой, данные заявления доказывают, что Запад лишь имитировал приверженность резолюции Совбеза ООН. На самом же деле, подчеркнула дипломат, западные страны накачивали киевский режим оружием, а также игнорировали все преступления, которые Украина совершала в Донбассе, во имя решающего удара по России.