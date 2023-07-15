Американский правозащитник: Зеленский не послушал совета Путина и уничтожил Украину

" Соединенные Штаты воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений и начать войну. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают", - написал он в социальной сети.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По словам Захаровой, данные заявления доказывают, что Запад лишь имитировал приверженность резолюции Совбеза ООН. На самом же деле, подчеркнула дипломат, западные страны накачивали киевский режим оружием, а также игнорировали все преступления, которые Украина совершала в Донбассе, во имя решающего удара по России.