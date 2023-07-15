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Наследницу Диснея задержали во время протестов экоактивистов в США

Наследница состояния Диснея, 63-летняя Эбигейл Дисней, была задержана на Лонг-Айленде в Нью-Йорке во время акции протеста против использования небольших частных самолетов вместе с другими активистами движения за изменение климата в аэропорту Хэмптонса, сообщает газета The New York Post.

Наследницу Диснея задержали во время протестов экоактивистов в США
© Wikiwand

Внучатая племянница Уолта Диснея, присоединилась к активистам из нью-йоркских организаций "Сообщества за перемены", "Планета превыше прибыли" и движения Sunrise в знак протеста против "эксклюзивных каникул богатых инвесторов и загрязнителей окружающей среды, способствующих климатическому кризису".

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Дисней и ее коллеги образовали блокаду перед аэропортом, который обслуживает только частные и чартерные самолеты.

Эбигейл Дисней пояснила, что она тоже пользовалась частными самолетами.

"Однако пришло время, чтобы прекратить выбрасывать такие парниковые газы просто для нашего личного комфорта", - отметила она.