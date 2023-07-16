Эксперты предрекли НАТО и Евросоюзу новые проблемы из-за Украины

НАТО и Евросоюз ожидают новые сложности из-за низкого уровня поддержки населением украинского лидера Владимира Зеленского и нежелания оказывать военную помощь Киеву в ряде стран ЕС. Об этом написали журналисты издания Financial Times (FT).

По словам обозревателей, сигнал о том, что вступление Украины в Евросоюз будет непростым, уже дан. Авторы статьи сослались на данные европейской социологической службы Eurobarometer и исследовательского центра Pew Research Center в Вашингтоне. Журналисты также вывели признаки, которые говорят о массе «назревающих проблем для НАТО и ЕС».

В частности, данные Eurobarometer за май-июнь показали, что в Европе не более 28 процентов респондентов поддерживают закупки военной техники и боеприпасов для Киева. При этом в январе-феврале данный показатель составлял 32 процента. Наименьший уровень поддержки Украины был отмечен в Сербии. Там полностью согласны с военными тратами лишь 5 процентов опрошенных.

В странах Евросоюза наименьшую лояльность демонстрируют в Словакии, на Кипре, в Болгарии, Греции и Австрии. Высокий уровень поддержки Украины показали лишь в Швеции, Дании и Норвегии.

По данным опроса Pew Research Center, с февраля по май в Венгрии, Греции и Италии оказался наименьший процент людей, считающий международную политику Владимира Зеленского правильной. При этом жители перечисленных стран положительно относятся к действиям России.

Ранее французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины против российской армии под эгидой НАТО провалилось.