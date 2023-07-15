Конгрессмен США указала на двуличный подход западных СМИ к событиям на Украине

На изображении, которое и ранее распространялось в интернете, собраны более двух десятков заголовков материалов и фотографий, касающихся ситуации на Украине до февраля 2022 года, когда была начата специальная военная операция РФ. Они свидетельствуют о том, что до этого времени некоторые западные СМИ и исследовательские организации отмечали рост влияния ультраправых экстремистов и неонацистов на Украине. Фотоколлаж призван заострить внимание на том, что после февраля 2022 года СМИ стран Запада прекратили замечать эту проблему и фактически поддержали нацистские лозунги.