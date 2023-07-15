Мишель оценил встречу с Алиевым и Пашиняном

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал плодотворной прошедшую в Брюсселе трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, передает его слова Interfax Azerbaijan. Европейский политик отметил, что стороны в очередной раз подтвердили приверженность Алматинской декларации 1991 года, а также территориальной целостности и суверенитету государств.

Мы только закончили шестую встречу. Она была очень плодотворная. Мы проходим через очень важный период в наших усилиях, — сказал Мишель.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее отмечал, что запланированная на 21 июля трехсторонняя встреча может состояться раньше. По его словам, переговоры Баку и Еревана, которые проводятся в Брюсселе, Москве или Вашингтоне, являются взаимодополняющими. Он отметил, что повестка этих встреч одинаковая.

При этом Григорян подчеркнул важность вовлеченности США. По его словам, Вашингтон прилагает большие усилия для продвижения переговоров и помогает обеспечить стабильность в регионе.