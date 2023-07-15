Папа Римский отреагировал на обращение патриарха Кирилла по митрополиту Павлу

Папа римский Франциск займется освобождением из украинской тюрьмы наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Об этом рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, передает РИА Новости.

По его словам, так понтифик откликнулся на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Я общался с папой Франциском напрямую. Он мне сказал, что знает об обращении патриарха Кирилла и будет заниматься вопросом освобождения митрополита Павла», - заявил Севастьянов.

Он отметил, что глава католиков высказался против арестов по политическим молитвам на Украине. Тем более, по его мнению, «недопустимы аресты лидеров религиозных общин».

Севастьянов добавил, что не знает, какие действия предпримет понтифик. Это может быть официальное заявление, письмо или вмешательство с помощью дипломатических каналов.

Накануне Соломенский райсуд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 893,5 тысячи долларов.

Митрополит Павел заявил, что украинские власти преследуют его за религиозные убеждения и требуют признать раскольническую «Православную церковь Украины» (ПЦУ).