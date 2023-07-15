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Нетаньяху объяснил причину своей госпитализации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из госпиталя заявил, что чувствует себя очень хорошо после своего недомогания на фоне обезвоживания. Обращение премьера опубликовал израильский портал Ynet.

Нетаньяху объяснил причину своей госпитализации
© Lenta.ru

«Вчера провел некоторое время на озере Кинерет на солнце, без головного убора и без воды, плохая идея», — сказал он, призвав израильтян в жаркую погоду пить больше воды и меньше времени проводить на солнце.

Нетаньяху госпитализировали

«Чувствую себя сейчас очень хорошо», — добавил Нетаньяху.

Ранее израильский премьер прибыл в отделение неотложной помощи с жалобами на плохое самочувствие. Он прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива. Уточняется, что, находясь дома, Нетаньяху ненадолго потерял сознание.

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