Нетаньяху госпитализировали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован в одну из крупных клиник в пригороде Тель-Авива. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на его канцелярию.

В офисе Нетаньяху заявили, что политик находится в хорошем состоянии, проходит плановое медицинское обследование в больнице Шеба.

Отмечается, что местные СМИ представляют противоречивую информацию. Портал Walla со ссылкой на источники в клинике сообщает, что премьер внезапно потерял сознание в своем доме, упал и сильно ударился головой.

В других источниках заверяют, что политик прибыл в больницу в сознании.