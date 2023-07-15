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Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован в одну из крупных клиник в пригороде Тель-Авива. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на его канцелярию.

Нетаньяху госпитализировали
© globallookpress.com

В офисе Нетаньяху заявили, что политик находится в хорошем состоянии, проходит плановое медицинское обследование в больнице Шеба.

Отмечается, что местные СМИ представляют противоречивую информацию. Портал Walla со ссылкой на источники в клинике сообщает, что премьер внезапно потерял сознание в своем доме, упал и сильно ударился головой.

В других источниках заверяют, что политик прибыл в больницу в сознании.

Напомним, что в октябре 2022 году Нетаньяху потерял сознание во время молитвы в иерусалимской синагоге. Врачи экстренно госпитализировали его.

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