В Турции считают взаимовыгодным сотрудничество с ЕС

"Мы как страна, находящаяся в процессе евроинтеграции, всегда выступали за сотрудничество с Европой, на долю которой приходится почти половина нашей внешней торговли. В Европе проживают миллионы турок, и это тоже очень важно. Длительное время ряд стран в ЕС придерживались позиции по изоляции от него Турции, хотя сотрудничество с ней отвечает интересам Евросоюза", - сказал Йылмаз в воскресенье в эфире телеканала A Haber. Он отвечал на вопрос о дальнейших шагах Анкары в свете достигнутых на полях саммита НАТО договоренностей ускорить процедуру ратификации заявки Швеции на вступление в альянс в обмен на поддержку Стокгольмом процесса евроинтеграции Турции.