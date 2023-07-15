В Южной Корее назвали сумму финансовой помощи, которую выделят Украине
Стало известно, сколько денег Южная Корея выделит Киеву в 2023 году. Цифры раскрыл президент страны Юн Сок Ёль, сообщает РИА Новости.
В субботу глава Южной Кореи прибыл в Киев с внезапным визитом и провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На итоговой пресс-конференции он напомнил, что южнокорейские власти выделили в прошлом году «на поддержку Украины» 100 млн долларов. В числе прочего это были бронежилеты, шлемы и другая амуниция для ВСУ.
«В этом году поддержка составит 150 миллионов долларов», - заявил Юн Сок Ёль.
По его словам, Сеул увеличит помощь Украине на восстановление сферы образования.
Зеленский подтвердил, что Республика Корея в этом году поставила Киеву оборудование для разминирования, машины скорой помощи, а также предметы гуманитарного характера.
В Сеуле ранее подчеркивали, что Республика Корея оказывает Украине гуманитарную и финансовую помощь, но не поставляет оружие.