Беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, отправленных из украинских портов в рамках зерновой сделки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Координационного центра организации.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал главе ЮАР Сирилу Рамафосе, что главная цель сделки, а именно - поставки сельхозпродукции бедным странам, не была достигнута.

В Центре признали, что в рамках черноморской инициативы 90% кукурузы и 60% пшеницы были отправлены в богатые страны и те, которые относятся к странам с доходом выше среднего.

На фоне этого, уточнили в пресс-службе, беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего получили 10% кукурузы и 40% пшеницы.

По данным Центра, пропорция поставок осталась практически той же, что и в 2017-2021 годах.