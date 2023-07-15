Диснейленд побил европейский рекорд по числу используемых в шоу дронов

Во Франции поставили европейский рекорд, одновременно запустив полторы тысячи беспилотников в День взятия Бастилии. О новом достижении сообщает сайт парижского Диснейленд-парка.

Рекорд установили накануне вечером, когда в столице Франции отмечали День взятия Бастилии. Организаторы сообщают, что праздник не прошел впустую: парижский Диснейленд «достиг новой вехи инноваций».

«Это крупнейшее шоу дронов в Европе: 1 495 дронов одновременно пролетели над замком Спящей красавицы», - сказано на сайте парка.

«Уникальное ночное шоу» сочетало пиротехнические, световые эффекты и «захватывающую дух хореографию дронов». Дроны изображали национальный триколор и выстраивали фигуры, являющиеся символами Франции – Эйфелеву башню, витражи собора Парижской Богоматери.