Зеленский раскрыл подробности встречи с президентом Южной Кореи

Зеленский подчеркнул, что это был первый визит Сок Еля на Украину в истории отношений двух стран. По его словам, они обсудили «все то, что важно для нормальной и безопасной жизни людей», включая возвращение депортированных граждан, реализацию «формулы мира», подготовку Глобального саммита мира, а также экономическое сотрудничество и продовольственную и энергетическую безопасность.