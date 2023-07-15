Зеленский раскрыл подробности встречи с президентом Южной Кореи
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим южнокорейским коллегой Сок Елем проведение саммита мира. Подробности встречи глава государства раскрыл в Telegram.
Зеленский подчеркнул, что это был первый визит Сок Еля на Украину в истории отношений двух стран. По его словам, они обсудили «все то, что важно для нормальной и безопасной жизни людей», включая возвращение депортированных граждан, реализацию «формулы мира», подготовку Глобального саммита мира, а также экономическое сотрудничество и продовольственную и энергетическую безопасность.
О том, что Сок Ель прибыл с необъявленным визитом на Украину, стало известно 15 июля. Южнокорейский лидер и его супруга Ким посетили Бучу и Ирпень в Киевской области.
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