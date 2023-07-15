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Премьер Грузии заявил, что призыв Рады помиловать Саакашвили служит цели сменить власть

Обращение Верховной рады Украины к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с призывом помиловать бывшего главу республики Михаила Саакашвили служит цели сменить грузинское правительство, считает премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает ТАСС.

В Грузии отреагировали на предложение Украины помиловать Саакашвили
© Газета.Ru

«Что касается обращения депутатов Рады, это понятно, оно является продолжением этого процесса, этой политики. Их цель очень проста. Конечно, их устраивало и устраивает, чтобы в этой стране не было мира...» — подчеркнул грузинский премьер-министр.

По словам Гарибашвили, руководству Украине нужно, чтобы в Грузии было правительство, являющееся проводником их интересов в стране.

«Вместо того, чтобы обращаться к нам и давать определенные советы, я бы хотел им напомнить, что им нужно извиниться перед нашим государством и обществом за участие в кампании по дезинформации...» — добавил Гарибашвили.

До этого минюст Грузии обвинил польского врача в попытке вывоза в обуви анализов Саакашвили.

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