Во Львовской области демонтировали памятник, посвященный советскому воину

Памятник советскому воину демонтирован в городе Винники на западе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети львовского мэра Андрея Садового.

© Мэр Львова Андрей Садовой

«Демонтировали еще один памятник советской эпохи. На этот раз это советский Воин, который стоял в Винниках», - написал Садовый.

По его словам, скульптуру изготовили в СССР, на Львовской керамико-скульптурной фабрике.

Местные власти утверждают, что за полгода в области в рамках так называемой «декоммунизации» было демонтировано около 100 памятников советской эпохи.

Демонтаж памятников и переименование улиц и населенных пунктов началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о «декоммунизации».