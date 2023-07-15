Во Львовской области демонтировали памятник, посвященный советскому воину
Памятник советскому воину демонтирован в городе Винники на западе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети львовского мэра Андрея Садового.
«Демонтировали еще один памятник советской эпохи. На этот раз это советский Воин, который стоял в Винниках», - написал Садовый.
По его словам, скульптуру изготовили в СССР, на Львовской керамико-скульптурной фабрике.
Местные власти утверждают, что за полгода в области в рамках так называемой «декоммунизации» было демонтировано около 100 памятников советской эпохи.
Демонтаж памятников и переименование улиц и населенных пунктов началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о «декоммунизации».
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