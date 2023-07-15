Пекин потребовал от ЕС прояснить свою позицию по Китаю

«Ван И заявил, что между Китаем и ЕС нет конфликта фундаментальных интересов, мы оба выступаем за мультилатерализм, поддерживаем многополярность мира и демократизацию международных отношений, поддерживаем международную систему, ядром которой является ООН. В этом году исполняется 20 лет со дня установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС, которое имеет большое значение для наследия прошлого и открытия будущего», — говорится в сообщении.