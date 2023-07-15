Сумскую область эвакуируют

Жители Сумской области Украины эвакуируют на бесплатных автобусах в Киев. Об этом сообщили в Мининтеграции, передает «Страна.ua».

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10 июля глава Сумской области Владимира Артюха сообщил, что началась подготовка к принудительной и экстренной эвакуации жителей населенных пунктов, которые находятся в пятикилометровой зоне, граничащей с Российской Федерацией.

Как сообщили в Мининтеграции, с 15 июля будет курсировать поезд Сумы — Киев. Отправление 6:47, прибытие в 11:41.

По прибытии в отделении «Укрпочты» на вокзале гражданам будут выплачивать деньги, дети и инвалиды получат по 3 тыс. гривен (7,3 тыс. руб.), все остальные граждане — по 2 тыс. (4,9 тыс. руб.).

Людей разместят в модульном городке Вышгородского района, пишет «Страна.ua».