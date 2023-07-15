Бербок призвала не противопоставлять помощь Украине и соцвыплаты в Германии

«Это бессмысленно и было бы издевательством для народа Украины», — сказала немецкий министр, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько уместна поддержка Киева, когда в Германии «многие семьи из-за высокой инфляции не знают, поедут ли летом в отпуск».