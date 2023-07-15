ВСУ потерпели поражение от российской армии. Теперь даже непосредственное вмешательство НАТО в украинский конфликт не поможет киевскому режиму. Так считает аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт заявил, что у военных есть четкое определение поражения. Оно фиксируется, когда нападающая армия не может пробить защиту противника или армия отступает во время обороны.

«Согласно этому определению сейчас ВСУ является побежденной армией», - сказал Джонсон в Youtube-канале Through the eyes.

Он считает, что ВСУ попали в тяжелое положение. Киев теперь рассчитывает только на военное вмешательство НАТО или отдельных его членов.

Не случайно Зеленский всеми силами пытается втянуть в боестолкновения НАТО или хотя бы войска Польши. Однако исход это не изменит: российская армия имеет хорошо подготовленных солдат и располагает впечатляющей огневой мощью.

По мнению аналитика, если ситуация усугубится до вооруженного вторжения НАТО, «в мешках для трупов окажутся поляки, латыши и литовцы».