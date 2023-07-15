В Германии заявили о снизившихся ожиданиях Зеленского от контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое продвигается медленно. Об этом говорится в эфире немецкого телеканала Tagesschau.

В Германии отметили, что Зеленский снизил ожидания от наступательных действий на юге.

«Мы должны быть благодарны каждому отвоеванному километру», — сказал он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал темпы контрнаступления ВСУ. Политик объяснил низкие темпы контрнаступления успехами авиации России. Он также заявил, что Украина нуждается в истребителях F-16 и дальнобойном оружии, поскольку они позволят «ускорить эти процессы».