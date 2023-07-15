В Испании задержали более 10 лет скрывавшегося от американских властей украинца

Национальная полиция Испании задержала гражданина Украины, более 10 лет скрывавшегося от американских властей. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов страны.

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Задержание произошло в минувший вторник в аэропорту Барселоны. Операцию провели при поддержке ФБР США и Интерпола. По данным пресс-службы, за период с 2006 по 2011 годы мужчина вместе с сообщниками совершил мошенничество в крупном размере путем создания и распространения вредоносного программного обеспечения. Пользуясь сложной сетью серверов, преступник заражал компьютеры, а затем вынуждал жертв платить ему за поддельные антивирусные ПО.

Представитель пресс-службы добавил, что от рук мошенника пострадали сотни тысяч жертв по всему миру. Общий ущерб от противозаконных действий гражданина Украины оценили более чем в 70 миллионов долларов. Суд постановил заключить преступника под стражу.