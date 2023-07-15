В Румынии проверят "приюты ужасов"

В Румынии проверят около ста пожилых людей из трех «приютов ужасов». Следователи подозревают, что персонал мог жестоко обращаться с ними и фактически держать в рабстве. Такую информацию приводит телеканал Digi 24.

Экспертизу физического и психического состояния 98 пожилых людей проведет Национальный институт судебной медицины Румынии. Также у пенсионеров возьмут пробы для токсикологических анализов. Не исключено, что им давали «слишком много седативных средств».

Речь идёт о пожилых из приютов в уезде Ильфов, где в начале июля вспыхнул скандал. Местные дома для престарелых превратились в «приюты ужасов».

По версии следствия, сотрудники приютов заставляли пенсионеров работать, били, оставляли без ухода. В помещениях не топили и не включали свет. Зачастую старикам отказывали в питании, лечении, медпомощи: подгузники у лежачих пациентов менялись раз в девять дней.

Кроме того, у приютских отнимали пособия и пенсии, изымали передачи родственников.