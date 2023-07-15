Военные США переправили в Ирак автоцистерны с сирийской нефтью

Военнослужащие армии США переправили из Сирии на территорию соседнего Ирака не менее 35 автоцистерн с сирийской нефтью. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источники.

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Отмечается, что соответствующая автоколонна пересекла пограничный пункт «Эль-Валид» на границе Сирии и Ирака и направилась на базы на севере Ирака, которые контролируются США.

Уточняется, что колонну сопровождали курдские бойцы из «Сил демократической Сирии».

В апреле 2023 года МИД Сирии опубликовал заявление, в котором призывает международное сообщество положить конец систематическому разграблению ее природных богатств Соединенными Штатами, а также связанными с ними военизированными формированиями. В документе подчеркивается, что «разграбление природных богатств, принадлежащих сирийскому народу, противоречит международному гуманитарному праву, ведет к обнищанию и страданию граждан».