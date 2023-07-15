Лидеры африканской мирной миссии по Украине хотят встретиться с Путиным

Лидеры семи африканских стран-участников мирной инициативы по Украине захотели приехать в Санкт-Петербург и снова встретиться с президентов России Владимиром Путиным во время саммита Россия — Африка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в дипломатических кругах.