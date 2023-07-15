В США обвинили Байдена в безостановочной лжи американцам

«Стены сейчас надвигаются на Белый дом Байдена. The Atlantic теперь призывает Джо отойти в сторону. New York Times только что раскритиковала Байдена за то, что он был дедушкой-бездельником. Кроме того, USA Today и вот фейковые новости CNN: «Медленные темпы кампании по переизбранию Байдена подпитывают беспокойство демократов по поводу 2024 года». Axios, тем временем, разоблачил вспыльчивый характер Байдена, назвав его «Старым крикуном». Информаторы продолжают заявлять о серьезных преступлениях, совершенных Джо и [его сыном] Хантером, включая взяточничество, налоговые нарушения, отмывание денег», — отметил Хэннити.