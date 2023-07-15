На Украину с неожиданным визитом прибыл президент Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с неожиданным визитом. Он намеревается провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство Yonhap.

По данным агентства, глава Южной Кореи вместе с женой в рамках турне посещают страны Восточной Европы. До визита на Украину они посетили Польшу и ряд других стран.

Автор статьи отметил, что украинская сторона провела для южнокорейских гостей экскурсию по местам, связанным с текущим военным конфликтом.

Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская 16 мая в ходе визита в Южную Корею попросила главу страны предоставить ВСУ современные средства ПВО, а также оказать помощь современными технологиями.