На Украину с неожиданным визитом прибыл президент Южной Кореи
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с неожиданным визитом. Он намеревается провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство Yonhap.
По данным агентства, глава Южной Кореи вместе с женой в рамках турне посещают страны Восточной Европы. До визита на Украину они посетили Польшу и ряд других стран.
Автор статьи отметил, что украинская сторона провела для южнокорейских гостей экскурсию по местам, связанным с текущим военным конфликтом.
Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская 16 мая в ходе визита в Южную Корею попросила главу страны предоставить ВСУ современные средства ПВО, а также оказать помощь современными технологиями.
Кроме того, украинские официальные лица неоднократно обращались в Сеул с просьбами о поставках летального оружия. Власти Южной Кореи отклоняли подобные просьбы и направляли Киеву разнообразную гуманитарную помощь. В частности, грузовой самолет был отправлен 10 июля.