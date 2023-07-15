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В Крыму заявили, что Украина движется к исчезновению

Государство Украина давно не существует, оно превратилось в антироссийский проект Запада, обреченный на поражение. Так считает глава крымского парламента Владимир Константинов, передаёт РИА Новости.

В Крыму заявили, что Украина движется к исчезновению
© РИА Новости

По его словам, Украина стала дубинкой Запада, направленной на Россию. Однако Киев проиграет, поскольку не сможет победить ядерную державу.

«Их поражение — вопрос времени. Украина исчезнет, сомнений в этом нет», — сказал глава парламента.

Он добавил, что о своём грядущем фиаско знает и сам киевский режим.

На этой неделе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что НАТО закончится исчезновением одной из сторон.

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