Государство Украина давно не существует, оно превратилось в антироссийский проект Запада, обреченный на поражение. Так считает глава крымского парламента Владимир Константинов, передаёт РИА Новости.

По его словам, Украина стала дубинкой Запада, направленной на Россию. Однако Киев проиграет, поскольку не сможет победить ядерную державу.

«Их поражение — вопрос времени. Украина исчезнет, сомнений в этом нет», — сказал глава парламента.

Он добавил, что о своём грядущем фиаско знает и сам киевский режим.