Компания-владелец затонувшего батискафа «Титан» удалила аккаунты в соцсетях

Компания-владелец затонувшего в водах Атлантического океана батискафа «Титан» OceanGate удалила все свои аккаунты в соцсетях, внимание на это обратили журналисты The New York Post. Так, страницы компании исчезли в Instagram (деятельность в РФ запрещена), Facebook (деятельность в РФ запрещена), Twitter и LinkedIn. Еще один аккаунт OceanGate в Instagram сделали закрытым для новых пользователей.

На сайте компании теперь доступно лишь уведомление о том, что OceanGate приостановила исследовательскую и коммерческую деятельность.

Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к обломкам корабля «Титаник» в Атлантике сообщили 19 июня.

Обломки самого «Титана» были найдены 22 июня. По версии Береговой охраны США, подводное судно разрушилось в результате сильного взрыва, направленного внутрь. Все находившиеся на борту люди погибли. Вместе с Давудом, его сыном и Рашем там были британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский акванавт Поль-Анри Наржоле.