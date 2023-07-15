На Украине начали передавать в Интерпол данные о сбежавших в ЕС гражданах

Полиция Харьковской области начала передавать в Интерпол данные о сбежавших в Европейский союз (ЕС) украинцах, об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям "осесть" и спрятаться в цивилизованном мире», — подчеркнул чиновник.

Болвинов отметил, что в Интерпол передается информация о подозреваемых в совершении уголовных преступлений на территории Украины. Он указал, что подобные граждане не являются политическими беженцами или «жертвами войны», какими пытаются себя представить.

Начальник управления добавил, что таким образом всех, кто нелегальным образом выехал в Евросоюз. По его информации, в базу данных международной организации внесены сведения о 25 украинцах.