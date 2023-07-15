Вице-президент США оговорилась и призвала сократить человечество

Вице-президент США Харрис ошиблась и призвала сократить человечество вместо загрязнения
Вице-президент США Камала Харрис на конференции, посвящённой борьбе с изменением климата, оговорилась и призвала уменьшить численность населения ради будущего поколения.
Об этом информирует РИА Новости.
«Когда мы... уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», — сказала вице-президент.
Позже на сайте Белого дома был опубликован исправленный текст её речи, исходя из которого становится известно, что Харрис имела в виду не «население» (population), а «загрязнение» (pollution).
Ранее президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям НАТО.