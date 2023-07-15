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Вице-президент США Харрис ошиблась и призвала сократить человечество вместо загрязнения

Вице-президент США Камала Харрис на конференции, посвящённой борьбе с изменением климата, оговорилась и призвала уменьшить численность населения ради будущего поколения.

Вице-президент США оговорилась и призвала сократить человечество
© globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости.

«Когда мы... уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», — сказала вице-президент.

Позже на сайте Белого дома был опубликован исправленный текст её речи, исходя из которого становится известно, что Харрис имела в виду не «население» (population), а «загрязнение» (pollution).

Ранее президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям НАТО.