Вице-президент США оговорилась и призвала сократить человечество

«Когда мы... уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», — сказала вице-президент.

Позже на сайте Белого дома был опубликован исправленный текст её речи, исходя из которого становится известно, что Харрис имела в виду не «население» (population), а «загрязнение» (pollution).