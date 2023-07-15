Сенатор Грэм увидел выгоду на Украине и вызвал гнев американцев

Сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэма заявил, что американские военные не умирают на Украине, а Вашингтон выделяет «небольшой процент» своего военного бюджета и борются с армией России руками украинцев, сообщают РИА Новости.

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Парламентарий назвал это «выгодной сделкой для Америки». Пользователи Twitter раскритиковали политика за его слова.

Пользователь под ником United We Stand указал, что 150 миллиардов — это больше 20 процентов годового оборонного бюджета США.

Marc Rudov написал: «мы хотим вернуть наши деньги!».

American Bossy считает, что эти деньги выброшены в унитаз, а ситуацию вокруг Украины он назвал войной, в которой невозможно победить, и призвал «прекратить это».

«Если бы вы разбирались во внешней политике, то не вторглись бы в Ирак», — возмутился Moses.