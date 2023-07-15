Сенатор Грэм увидел выгоду на Украине и вызвал гнев американцев

Сенатор-русофоб Грэм увидел выгоду на Украине и вызвал гнев американцев
Сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэма заявил, что американские военные не умирают на Украине, а Вашингтон выделяет «небольшой процент» своего военного бюджета и борются с армией России руками украинцев, сообщают РИА Новости.
Парламентарий назвал это «выгодной сделкой для Америки». Пользователи Twitter раскритиковали политика за его слова.
Пользователь под ником United We Stand указал, что 150 миллиардов — это больше 20 процентов годового оборонного бюджета США.
Marc Rudov написал: «мы хотим вернуть наши деньги!».
American Bossy считает, что эти деньги выброшены в унитаз, а ситуацию вокруг Украины он назвал войной, в которой невозможно победить, и призвал «прекратить это».
«Если бы вы разбирались во внешней политике, то не вторглись бы в Ирак», — возмутился Moses.
«Украина — не моя забота», — указал Proud Conservative.