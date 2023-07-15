В Польше предложили убедить Китай сменить политику в отношении России

Связи Соединенных Штатов Америки с несколькими партнерами в Европейском союзе (ЕС) ослабли, поскольку существуют разногласия во взаимодействии с Китаем. Это в свою очередь может негативно повлиять на совместные меры по противодействию России на Украине. Поэтому европейским странам следует потребовать от Пекина изменить вектор отношений с Москвой. Об этом заявили аналитики Польского института международных отношений (PISM).

По мнению специалистов, некоторые страны ЕС начали публично дистанцироваться от идеи о том, что Китай может нести угрозу мировому порядку. Они опасаются, что в дальнейшем политика Европы по этому вопросу может ужесточиться, и начинают выступать за автономность от США по этой теме.

Евросоюз может восстановить сотрудничество с Китаем. Но это достижимо только в случае, если Пекин изменит свою политику в отношении России. Требовать этого необходимо в координации с США. При этом аналитики порекомендовали европейским странам не взаимодействовать с Китаем в отношении сферы безопасности и секторов критической инфраструктуры, цитирует специалистов PISM RT.