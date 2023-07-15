Байден простил американским студентам долги на сумму $39 млрд

Президент США Джо Байден списал американским студентам долги на сумму $39 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на Минобразования США. По информации министерства, студенческий долг спишут для более чем 804 тысяч заемщиков.

"Эти заемщики присоединятся к миллионам людей, которым моя администрация оказала помощь за последние два года, в результате чего более чем 3 миллионам заемщиков под моей администрацией было выплачено более 116 миллиардов долларов", - отметил американский президент.

В Минобразования уточнили, что долги будут списаны тем студентам, кто ежемесячно выплачивал взносы в соответствии с планом погашения, ориентированным на доход (IDR) в течение 20 или 25 лет. Программа IDR ограничивает платежные требования для заемщиков с низкими доходами и прощает их остаток по истечении установленного количества лет.