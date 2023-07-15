NI: Африка удивила Запад нейтралитетом по Украине

Страны Африки удивили США и ЕС нейтральной позицией по конфликту на Украине и поддержкой многополярного мира. Об этом пишет обозреватель National Interest Тед Снайдер.

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"Ни одна страна в Африке не присоединилась к санкциям США против России, и доминирующей позицией континента был нейтралитет", - отметил обозреватель.

Снайдер добавил, что Вашингтон надеялся на поддержку стран Африки и резкого осуждения России. Но США получили обратный эффект, так как большинство стран континента не только не выступили с обвинением России, но и возложили ответственность за развязывание конфликта на Запад.