В Венесуэле назвали неуместным участие Зеленского в саммите ЕС-CELAC

"Навязывание повестки дня, отличной от латиноамериканской, было бы очень серьезной ошибкой. Я не думаю, что туда можно было бы впихнуть Зеленского. Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании, но если вы собираетесь пригласить Зеленского, там также должен присутствовать и президент Путин", - сказала чиновница.