Владевшая батискафом «Титан» OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей
Частная компания OceanGate Expeditions из Соединенных Штатов, которой принадлежал потерпевший бедствие батискаф «Титан», удалила все свои аккаунты из социальных сетей, сообщает РИА Новости.
Теперь нет учетных записей в Instagram и Facebook* (принадлежат Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), а также в Twitter и LinkedIn. На сайте OceanGate Expeditions отображается лишь заявление о том, что она приостановила все исследовательские и коммерческие мероприятия.
Связь с аппаратом «Титан» пропала 18 июня, когда он погружался к затонувшему на глубине 3 тысячи 800 метров в северной Атлантике в 1912 году океанскому лайнеру «Титаник». На борту батискафа находились пять человек. Связь с ним пропала менее чем через два часа после его погружения.
Спустя четыре дня спасателями были найдены обломки «Титана», полностью разрушившегося в результате направленного внутрь взрыва. Фрагменты аппарата вместе с предполагаемыми туристами были позднее подняты из воды.
OceanGate Expeditions продавала семидневные экскурсии к «Титанику» за сумму как минимум 250 тысяч долларов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская