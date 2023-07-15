Такер Карлсон заставил кандидата в президенты США смутиться вопросом о России

Бывший ведущий телеканала Fox News, американский журналист Такер Карлсон заставил кандидата в президенты США Тима Скотта смутиться вопросом о том, почему Россия представляет главную угрозу для США. Ситуация произошла в прямом эфире телеканала BlazeTV, трансляция которого велась на Youtube.

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Карлсон отметил, что, несмотря на то, что Россия считается опасной, число граждан США, убитых русскими, равно нулю.

«Я, например, не знаю никого, кто погиб от рук России. При этом я лично знаю людей, которых убила Мексика», — рассказал он.

Журналист пояснил, что тысячи американцев становятся жертвами наркотика фентанила, страной-поставщиком которого является Мексика. Карлсон подчеркнул, что на производство и поставку этого запрещенного вещества приходится значительная часть мексиканской экономики.

«Тогда почему Мексика наш союзник, а Россия — враг?» — спросил журналист Скотта, однако тот не смог этого пояснить.