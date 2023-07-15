Украина не будет подписывать документы с РФ при покупке российских реакторов у Болгарии

Украинская компания "Энергоатом" заявила в Telegram-канале, что Украина не собирается подписывать никакие документы с Россией в случае возможного приобретения двух ядерных реакторов российского производства у Болгарии .

До этого эксперт с Украины Николай Штейнберг, который работал главным инженером Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, заявил, что продажа таких ядерных установок и комплектующих к ним другим государствам - это предмет специального экспортного контроля и по этой причине нужно разрешение производителя, которым в данном случае является Россия.