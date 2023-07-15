СМИ: Бербок заявила, что «ежедневно» ведет переговоры о мире на Украине

Ведутся переговоры о прекращении конфликта вокруг Украины, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung глава дипломатии ФРГ Анналена Бербок.

Она заявила, что принимает в них активное участие каждый день. На вопрос о том, когда настанет подходящий момент для мирных переговоров, глава МИД Германии сказала, что «ведет их ежедневно». По мнению дипломата, поставки оружия Киеву со стороны Берлина не противоречат поиску мирного решения, речь не идет «либо об оружии, либо о переговорах», они происходят одновременно.

Бербок указала, что без ПВО и танков погибших было бы еще больше, а Украину сейчас надо поддерживать в военном отношении.

«Каждая человеческая жизнь, которую мы смогли спасти, стоила поставок оружия», — отметила политик.