Белоруссия утвердила поправки в соглашение с Россией о кредите на АЭС

Белорусские власти утвердили протокол о поправках в соглашение с Москвой о предоставлении кредита для строительства Белорусской атомной электростанции, следует из постановления совета министров на национальном правовом интернет-портале.

Речь идет об экспортном кредите. Соглашение между двумя странами о предоставлении займа на строительство станции было подписано в Москве 2 марта года и Минске 3 марта 2023 года. Весной на российском официальном портале правовой информации появилось распоряжение кабмина РФ о том, что Москва продлевает на год начало погашения Белоруссией кредита на сооружение АЭС. Согласно распоряжению, вносятся изменения в российско-белорусское межправительственные соглашения о предоставлении Минску государственного экспортного кредита для строительства электростанции в Белоруссии от 25 ноября 2011 года.

Согласно обновленному соглашению, «кредит используется белорусской стороной в 2011-2023 годах», а его погашение начинается через шесть месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2024 года, и осуществляется 30 равными долями каждые шесть месяцев.