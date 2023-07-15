В ЮАР заявили, что Рамафоса обсуждает с Путиным ситуацию с МУС

Глава ЮАР Сирил Рамафоса напрямую обсуждает связанные с Международным уголовным судом (МУС) вопросы в преддверии саммита БРИКС с лидером России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Как заявил представитель вице-президента ЮАР, Рамафоса говорит с Путиным о проблеме МУС напрямую. При этом неизвестно, идет ли речь о новых конкретных контактах или представитель вице-президента ЮАР только обозначил уровень, на котором решается вопрос.

Ранее президент ЮАР сообщил, что саммит БРИКС будет проходить в очном формате. На мероприятии ожидается участие глав всех пяти стран, входящих в объединение. Представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что необходимо дождаться заявления Рамафосы по вопросу приглашения РФ на саммит БРИКС. По словам вице-президент ЮАР Пола Машатиле, Москва якобы отвергла предложение южноафриканских властей направить на саммит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова вместо президента РФ. Машатиле отметил, что о решении Рамафосы по вопросу приглашения России должно быть в ближайшие дни.