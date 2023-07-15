Fox: Байден сделал вид, что хочет покусать девочку в Хельсинки

Президент США Джо Байден в четверг попытался в шутку укусить девочку в аэропорту Хельсинки, откуда он возвращался в Вашингтон после участия во встрече с главами правительств стран Северной Европы. На это в пятницу обратил внимание телеканал Fox News.

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На опубликованной им видеозаписи американский лидер наклонился к сидящей на руках матери девочке и сделал вид, что кусает ее за плечо. После этого Байден попытался поцеловать ребенка в щеку, но девочка отвернула голову.